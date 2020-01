I Testi di tutte le canzoni del Festival di Sanremo 2020 TUTTE LE CANZONI DI SANREMO 2020

Tosca è legata a Massimo Venturiello: lui è attore e regista, voce di Gary Oldman e Ade in Hercules



La cantante in gara a Sanremo 2020 non parla molto della sua vita privata, ma è legata da un grande amore a Massimo Venturiello, con cui ha diviso più volte il palcoscenico in opere come Il grande dittatore e La strada e con il quale ha duettato a Sanremo. Lui è un noto attore di teatro, cinema e tv e doppiatore, che ha recitato in Il capo dei capi e con Salvatores e i Taviani.

Continua a leggere



La cantante in gara a Sanremo 2020 non parla molto della sua vita privata, ma è legata da un grande amore a Massimo Venturiello, con cui ha diviso più volte il palcoscenico in opere come Il grande dittatore e La strada e con il quale ha duettato a Sanremo. Lui è un noto attore di teatro, cinema e tv e doppiatore, che ha recitato in Il capo dei capi e con Salvatores e i Taviani.

Continua a leggere

Continua a leggere