Tragedia nel mondo del ciclismo, Walter Passuello cade nel suo negozio e muore



Professionista dal ‘76 all’86, dopo il ritiro aveva aperto un negozio di biciclette a Livorno, che gestiva con la moglie. Proprio quest’ultima è stata la prima ad accorgersi di quanto accaduto e ha chiamato il 118. Purtroppo per l’uomo non c’era già più niente da fare. Non è escluso che la caduta sia stata però causata da un malore.

