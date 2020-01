I Testi di tutte le canzoni del Festival di Sanremo 2020 TUTTE LE CANZONI DI SANREMO 2020

Tragico lutto per Carla Velli, è morto l’ex compagno Matteo Voltolina: “Si è suicidato”



Sarebbe morto suicida il suo ex compagno, l’imprenditore Matteo Voltolina. “Impotente, triste e incredula”, scrive la ex Uomini e Donne sui social network: “Ci sono cose per cui le parole non sono abbastanza”. Il corpo dell’imprenditore 38enne trovato senza vita in una struttura ricettiva di lusso a Mestre.

