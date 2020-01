I Testi di tutte le canzoni del Festival di Sanremo 2020 TUTTE LE CANZONI DI SANREMO 2020

Trapani, massacrata di botte per gelosia: Rosalia muore a 54 anni, fermato il marito



Femminicidio a Mazara del Vallo, in provincia di Trapani: Rosalia Garofalo, 54 anni, è stata picchiata a morte la scorsa notte dal marito Vincenzo Fasillo, 53, che è stato fermato con l’accusa di omicidio. La donna aveva già denunciato più volte in passato il coniuge per maltrattamenti ma le aveva sempre ritirate dopo qualche mese.

Continua a leggere



Femminicidio a Mazara del Vallo, in provincia di Trapani: Rosalia Garofalo, 54 anni, è stata picchiata a morte la scorsa notte dal marito Vincenzo Fasillo, 53, che è stato fermato con l’accusa di omicidio. La donna aveva già denunciato più volte in passato il coniuge per maltrattamenti ma le aveva sempre ritirate dopo qualche mese.

Continua a leggere

Continua a leggere