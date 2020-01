Trenord, a febbraio sconto del 30 per cento sull’abbonamento per i pendolari di 24 tratte lombarde



Tutti coloro che hanno un abbonamento Trenord per le direttrici che a novembre 2019 hanno accumulato troppi ritardi e/o cancellazioni, beneficeranno di uno sconto sul rinnovo mensile del prossimo febbraio. A comunicarlo è la stessa Trenord, specificando che su 40 tratte, saranno ben 24 quelle per le quali i pendolari potranno chiedere la riduzione della spesa. In caso di abbonamento annuale, al termine del medesimo, verrà applicato un bonus.

