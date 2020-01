Treviso, ecco l’imbianchino anonimo che copre le pubblicità: “Città giungla di manifesti”



Un “anonimo imbianchino” ha coperto decine e decine di manifesti pubblicitari affissi in strade e piazze di Treviso: “La città non può essere ridotta a fare da sponsor, da contenitore e da spazio per la promozione dei più svariati brand. La giungla di manifesti non può divorare lo spazio urbano e non può rubare la scena all’arte”.

