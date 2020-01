Uma Thurman in lacrime per Giulio Regeni: “Spero ci sia giustizia per i suoi genitori”



L’attrice musa di Tarantino è stata ospite dello studio di Fabio Fazio a Che tempo che fa. Tra un aneddoto su Pulp Fiction e una rivelazione su Kill Bill 3, il momento più emozionante è stato quello del pianto per i genitori di Giulio Regeni, intervenuti poco prima: “Mi fa così male sentire di questa perdita”.

