Un Western Pacific Airstream del 1962 diventa una casa mobile moderna da sogno



Il Western Pacific Airstream non è un qualsiasi caravan, nel 1962 ne sono stati realizzati in numero limitato ed oggi la Timeless Travel Trailers, leader nella progettazione e produzione di rimorchi personalizzati e veicoli a motore, ne ha restaurato uno e l’ha trasformato in una casa mobile da sogno in stile anni Cinquanta.

Continua a leggere



Il Western Pacific Airstream non è un qualsiasi caravan, nel 1962 ne sono stati realizzati in numero limitato ed oggi la Timeless Travel Trailers, leader nella progettazione e produzione di rimorchi personalizzati e veicoli a motore, ne ha restaurato uno e l’ha trasformato in una casa mobile da sogno in stile anni Cinquanta.

Continua a leggere

Continua a leggere