‘Una preghiera per l’Australia’, continuano le donazioni e le richieste d’aiuto delle star



Gli incendi continuano a devastare l’Australia, in ginocchio a causa delle fiamme, e si allunga la lista delle celebrità che chiedono di contribuire a salvarla. Russell Crowe manca ai Golden Globe per stare vicino alla famiglia, che in questi mesi ha perso la sua casa. Chris Hemsworth dona 1 milione di dollari per la sua terra e invita a dare il proprio contributo. Kylie Minogue dona 500mila dollari: “Tale devastazione è straziante”. Jennifer Aniston e Leonardo DiCaprio sostengono la causa ambientalista, mentre Kim Kardashian fa discutere per non aver fatto donazioni. Non mancano le preghiere dei Duchi di Cambridge: “Siamo tristemente scioccati”.

