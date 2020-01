I Testi di tutte le canzoni del Festival di Sanremo 2020 TUTTE LE CANZONI DI SANREMO 2020

Valeria Marini al GF Vip per una settimana, lite con Antonella Elia: “Hai le rughe verticali”



Valeria Marini rientra nella casa per rispondere alle critiche ricevute questa settimana: “Sei diseducativa, la tua invidia è di cattivo esempio”. Ma Antonella Elia rincara la dose e non prende bene la decisione del programma di condividere la Casa con la sua rivale per sette giorni: “Non hai nessuna qualità, sai solo gonfiarti, sei tirata dalla testa ai piedi, hai la cucitura dietro alle orecchie”. Non riesce a nascondere i nervi tesi Rita Rusic: “Non sono inca***ta, ma non mi diverte”.

Continua a leggere



Valeria Marini rientra nella casa per rispondere alle critiche ricevute questa settimana: “Sei diseducativa, la tua invidia è di cattivo esempio”. Ma Antonella Elia rincara la dose e non prende bene la decisione del programma di condividere la Casa con la sua rivale per sette giorni: “Non hai nessuna qualità, sai solo gonfiarti, sei tirata dalla testa ai piedi, hai la cucitura dietro alle orecchie”. Non riesce a nascondere i nervi tesi Rita Rusic: “Non sono inca***ta, ma non mi diverte”.

Continua a leggere

Continua a leggere