Van Dijk è una forza della natura: United ko, Liverpool a +16 sul City. Premier in pugno



Anche i Red Devils vanno a infrangersi contro la “montagna” olandese (non solo per la stazza fisica). Un tiro, un gol. Una percentuale bulgara quanto a precisione nei passaggi (88%, 64 completati). Tre duelli aerei su quattro vinti. In calce alla vittoria del Liverpool contro il Manchester United c’è (anche) la firma di Virgil van Dijk.

