Vanessa Incontrada non sarà a Sanremo 2020: “No comment, non ne voglio parlare”



Tra le undici donne scelte da Amadeus per le serate della kermesse in diretta dal Teatro Ariston, lei non c’è e la cosa ha fatto molto rumore. Vanessa Incontrada mantiene le distanze e alla conferenza stampa della sua ultima fiction risponde con un secco “no comment” alle domande su Sanremo: “Non ne voglio parlare, non è la sede corretta”.

Continua a leggere



Tra le undici donne scelte da Amadeus per le serate della kermesse in diretta dal Teatro Ariston, lei non c’è e la cosa ha fatto molto rumore. Vanessa Incontrada mantiene le distanze e alla conferenza stampa della sua ultima fiction risponde con un secco “no comment” alle domande su Sanremo: “Non ne voglio parlare, non è la sede corretta”.

Continua a leggere

Continua a leggere