Vapro d’Adda, lite tra vicini di casa degenera in rissa: in due finiscono in ospedale



Il litigio degenerato in violenza fisica è avvenuto nel pomeriggio dello scorso venerdì nel comune della Martesana. Coinvolti due uomini di 40 anni e una donna di 66 anni. Non sono note le ragioni che hanno fatto scoppiare la rissa, ma si tratterebbe di futili motivi di convivenza tra vicini. Nessuna delle persone coinvolte ha sporto denuncia.

