Varese, ragazzino di 12 anni picchiato da una baby gang senza motivo



Aggressione ingiustificata a Varese, dove una baby gang avrebbe picchiato senza motivo un ragazzino di 12 anni provocandogli la frattura del setto nasale e del radio. Il ragazzino era uscito di casa con suo fratello di un anno più grande per fare una passeggiata col cane ma sulla via del ritorno avrebbero deciso di utilizzare il servizio pubblico. Lì, la baby gang l’avrebbe prima scaraventato per terra e poi preso a calci.

