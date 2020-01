Vasto, controlli della Municipale ai negozi: 15 su 18 sono abusivi



Blitz della Polizia Municipale di Napoli negli esercizi commerciali del Vasto, in particolare in piazza e via Nazionale. Su 18 negozi controllati, 15 sono stati quelli risultati privi di autorizzazione oppure occupanti abusivamente il suolo pubblico. I controlli delle forze dell’ordine a contrasto dell’abusivismo commerciale continueranno anche nei prossimi giorni.

