Vercelli, sindaca leghista rifiuta i migranti. I giudici: “Non può farlo”



Michela Rosetta, sindaca leghista di San Germano Vercellese, si era opposta all’arrivo dei profughi approvando una delibera di giunta che prevedeva sanzioni amministrative per chi voleva affittare i propri immobili agli stranieri, con multe dai 150 euro ai 5 mila. Per il Tar, tuttavia, il suo provvedimento non ha alcun valore.

