Vibo Valentia, finanziere di 29 anni ucciso da un amico durante una battuta di caccia al cinghiale



Luca Pulzoni, maresciallo della Guardia di Finanza in servizio a Vibo Valentia di 29 anni è morto in seguito alle ferite riportate nel corso di una battuta di caccia nelle campagne del comune di Maierato, in provincia di Vibo Valentia. A sparargli è stato un amico con il quale stava cacciando.

