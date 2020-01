Vicky Bucci scomparsa, il compagno: “Sono uscito a comprare le sigarette e non c’era più”



“Abbiamo litigato tutta la sera, poi sono uscito a comprare le sigarette e lei non c’era più”. Così racconta l’ultima notte di Vicky Bucci, il suo compagno, l’uomo con cui la 42enne ha passato la notte del 18 dicembre, prima di scomparire nel nulla. “Abbiamo litigato per gelosia, ammette, riceveva messaggi a orari che non mi piacevano”.

