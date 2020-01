Victor Moses all’Inter, visite mediche e firma per il colpo di mercato



Colpo di calciomercato in canna per l’Inter. Victor Moses è pronto per diventare un nuovo giocatore dei nerazzurri. Nelle ultime notizie sulle trattative c’è il sì del Chelsea che ha aperto al trasferimento dell’esterno nigeriano alla corte del club milanese e del suo grande estimatore Antonio Conte. Moses è atteso nella giornata di domani a Milano per le visite mediche con l’Inter, atto che precede la firma sul contratto.

