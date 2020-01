Villanova di Cepagatti, capannone divorato dalle fiamme. Arta: “Tenere porte e finestre chiuse”



Un grosso rogo è divampato questa mattina all’alba in una fabbrica che si occupa della lavorazione di materiale plastico ed edile. L’incendio è scoppiato poco dopo le 6 a Villanova di Cepagatti (Pescara). Non ci sono feriti. L’Agenzia regionale per la tutela ambientale (Arta) invita la popolazione a tenere porte e finestre chiuse.

Continua a leggere



Un grosso rogo è divampato questa mattina all’alba in una fabbrica che si occupa della lavorazione di materiale plastico ed edile. L’incendio è scoppiato poco dopo le 6 a Villanova di Cepagatti (Pescara). Non ci sono feriti. L’Agenzia regionale per la tutela ambientale (Arta) invita la popolazione a tenere porte e finestre chiuse.

Continua a leggere

Continua a leggere