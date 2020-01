Violenza su minori, condannato don Pascal Manca: “Addormentava i ragazzini con sonniferi”



Don Pascal Manca, parroco di Nuraminis (Sud Sardegna), è stato condannato a otto anni per violenza sessuale su minori. Le motivazioni della sentenza: “Mischiava pesanti sedativi nelle bibite che poi offriva ai ragazzi convocati nella casa parrocchiale per segrete riunioni: quando avevano sete per i minorenni non c’era mai acqua, ma solo bevande allungate con sonnifero incolore e insapore”.

