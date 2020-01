Virus cinese, scanner a Fiumicino per il controllo della febbre: giovedì primo volo da Wuhan a Roma



Da giovedì 23 gennaio all’aeroporto di Fiumicino saranno attivi gli scanner per il controllo della temperatura corporea. La misura è stata decisa dal ministero della Salute in occasione del primo volo proveniente da Wuhan, in Cina, considerato l’epicentro del virus. I passeggeri dovranno anche rispondere a un questionario sui loro spostamenti.

