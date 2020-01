Voragine in zona Colosseo, undici persone ospitate in hotel: “Nessuno dormirà per strada”



Voragine in zona Colosseo. Sono undici i residenti della palazzina di via Marco Aurelio 20 che hanno chiesto assistenza alloggiativa e sono stati per questo sistemati dal Campidoglio in un hotel in zona Rebibbia.

