Wanda Nara al Grande Fratello Vip 2020, sotto la giacca niente: la scollatura è prorompente



Per la quarta puntata del Grande Fratello Vip 2020, andata in onda il 18 gennaio, Wanda Nara punta sul look in bianco e non rinuncia alla sensualità di una maxi scollatura indossando una giacca ricoperta di paillettes che rivela l’assenza dell’intimo. Ecco tutti i dettagli dell’outfit dell’opinionista e il prezzo di abiti e gioielli di Wanda Nara al GF Vip 2020.

