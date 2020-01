I Testi di tutte le canzoni del Festival di Sanremo 2020 TUTTE LE CANZONI DI SANREMO 2020

Wuhan, al via i lavori per la costruzione del secondo ospedale: sarà pronto in una settimana



Sono cominciati a Wuhan, città-focolaio dell’epidemia di coronavirus, i lavori per la costruzione dell’ospedale temporaneo di Leishenshan, il secondo dopo quello di Huoshenshan, che dovrebbero ospitare i pazienti affetti dalla polmonite virale. La struttura conterrà 1300 posti letto su una superficie di 60mila metri quadrati.

