I Testi di tutte le canzoni del Festival di Sanremo 2020 TUTTE LE CANZONI DI SANREMO 2020

XYZ House, la prima casa cruciforme con vista sulle Alpi svizzere



Lo studio di architettura statunitense Axis Mundi ha immaginato la propria casa come un complesso di volumi architettonici a sbalzo che ricordano i tre assi cartesiani xyz. Se non fosse per la vista mozzafiato sulle Alpi svizzere che si gode dalla casa si potrebbe dire che questa dimora non appartiene al mondo materiale.

Continua a leggere



Lo studio di architettura statunitense Axis Mundi ha immaginato la propria casa come un complesso di volumi architettonici a sbalzo che ricordano i tre assi cartesiani xyz. Se non fosse per la vista mozzafiato sulle Alpi svizzere che si gode dalla casa si potrebbe dire che questa dimora non appartiene al mondo materiale.

Continua a leggere

Continua a leggere