40 migranti in pericolo, Alarm Phone avvisa Malta: “Non ritardate i soccorsi”



Quaranta migranti in mare, che si trovano in zona Sar maltese, rischiano di annegare. L’appello di Alarm Phone: “Una barca in pericolo ha appena chiamato Alarm Phone. A bordo ci sono circa 40 persone in fuga dalla guerra in Libia. Abbiamo informato le autorità alle 17.01. Intervenite subito e non ritardate i soccorsi!”.

