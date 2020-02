I Testi di tutte le canzoni del Festival di Sanremo 2020 TUTTE LE CANZONI DI SANREMO 2020

70 anni fa la prima partita trasmessa in tv, Juventus-Milan 1-7



Il calcio in tv compie oggi 70 anni. Il 5 febbraio del 1950 infatti venne trasmessa in televisione dalla Rai, per la sola città di Torino, la prima partita di Serie A ovvero Juventus-Milan. Un match passato alla storia anche per il sorprendente risultato che vide i rossoneri, secondi in classifica, espugnare il campo della capolista (che poi avrebbe comunque vinto il campionato) con il punteggio di 1-7 davanti a circa 50mila spettatori paganti.

