A New York il negozio dove la spesa è gratis per chi risolve i problemi di matematica



L’innovativa iniziativa di Ahmed Alwan, che ha trasformato il suo minimarket Lucky Candy nel cuore del Bronx, a New York, nel più famoso del web: basta rispondere a un’equazione matematica e chi lo fa correttamente ha tempo cinque secondi per afferrare quello che ha attorno e non pagare: “Offro la possibilità alla mia gente, che non ha molti mezzi, di mangiare”.

