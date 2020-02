I Testi di tutte le canzoni del Festival di Sanremo 2020 TUTTE LE CANZONI DI SANREMO 2020

A quale altezza ha saltato Zlatan Ibrahimovic per l’assist a Rebic nel derby Inter-Milan



Quanto ha saltato in alto Zlatan Ibrahimovic nel derby Inter-Milan in occasione dell’assist a Rebic per il gol del momentaneo 0-1? L’attaccante svedese ha sovrastato Godin staccando a 2.53 metri da terra.

