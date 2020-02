I Testi di tutte le canzoni del Festival di Sanremo 2020 TUTTE LE CANZONI DI SANREMO 2020

Aborto, Boldrini attacca Salvini: “Incivile è chi strumentalizza le donne e nega i loro diritti”



“Decidere di abortire per una donna è una scelta difficile. Lo stile di vita incivile è quello di un uomo che pur di raccattare qualche voto offende e strumentalizza le donne rimettendo in discussione i loro diritti”: così Laura Boldrini interviene sulle frasi controverse pronunciate ieri da Matteo Salvini, che ha accusato le donne straniere di “scelte incivili” e di presentarsi in pronto soccorso per abortire per svariate volte, come se fosse l’anticamera di casa loro.

