Aborto, Salvini offende le straniere. Pd: “Giù le mani dalle donne”. Brignone: “Vergogna”



Le reazioni alla dichiarazione shock di Salvini sulle donne straniere che ricorrono all’aborto non si sono fatte attendere. La segretaria di Possibile Brignone: “Ignora la legislazione in vigore, colpevolizza chi non vuole affrontare una gravidanza, mettendo in discussione il diritto di scelta. L’ennesima vergogna”.

