Achille Lauro è fidanzato da anni, ma la sua dolce metà non si è mai vista



Nonostante Achille Lauro sia uno dei personaggi più in vista della musica italiana non si hanno molte notizie relative alla vita privata. In una recente intervista rilasciata a Mara Venier, il trapper veronese ha dichiarato di essere fidanzato da molti anni, ma della sua dolce metà non si ha traccia. Achille Lauro è uno dei protagonisti del Festival di Sanremo 2020.

