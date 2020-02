I Testi di tutte le canzoni del Festival di Sanremo 2020 TUTTE LE CANZONI DI SANREMO 2020

Achille Lauro, orge e banchetti nel video di “Me ne frego” con Elena D’Amario



Il video ufficiale di “Me ne frego” è destinato a far discutere tra orge sabbatiche, banchetti romani e immagini blasfeme. Con Achille Lauro c’è anche la ballerina professionista Elena D’Amario. Nella clip, Lauro cita ancora l’asessualità, mostrandosi interamente nudo ma senza sesso, come già fatto da Marilyn Manson in “The Dope Show”.

