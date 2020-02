I Testi di tutte le canzoni del Festival di Sanremo 2020 TUTTE LE CANZONI DI SANREMO 2020

Adele, svolta di stile dopo il dimagrimento: con abito leopardato e maxi cerchi è più trendy che mai



Adele è dimagrita in modo drastico e da diversi mesi appare radicalmente trasformata. Di recente ha cambiato anche stile: per uno degli after party degli Oscar ha puntato tutto su un look super trendy con abito leopardato e maxi orecchini a cerchio.

