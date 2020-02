I Testi di tutte le canzoni del Festival di Sanremo 2020 TUTTE LE CANZONI DI SANREMO 2020

Adriana Volpe attacca Serena Enardu dopo la sua eliminazione: “Mi hai dato della mignot…”



Nel corso della dodicesima puntata del Grande Fratello Vip si alza la tensione. Le liti si avvicendano quasi come se fossero costruite a tavolino. Come quella di Serena Enardu che, una volta eliminata, si vede costretta al confronto a distanza con Adriana Volpe: “Mi hai dato della mignotta e non sta bene”.

Continua a leggere



Nel corso della dodicesima puntata del Grande Fratello Vip si alza la tensione. Le liti si avvicendano quasi come se fossero costruite a tavolino. Come quella di Serena Enardu che, una volta eliminata, si vede costretta al confronto a distanza con Adriana Volpe: “Mi hai dato della mignotta e non sta bene”.

Continua a leggere

Continua a leggere