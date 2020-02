I Testi di tutte le canzoni del Festival di Sanremo 2020 TUTTE LE CANZONI DI SANREMO 2020

Aereo Alitalia atterra fuori programma a Londra per colpa di un passeggero ‘indisciplinato’



Problemi a bordo per un aereo partito questa mattina da Roma e diretto a New York: a causa di un passeggero indisciplinato (unruly passenger) a bordo del volo, il Comandante, come previsto dagli standard di sicurezza in questi casi, ha dovuto effettuare una deviazione, e si è diretto verso il primo scalo utile, quello di Londra Heathrow.

