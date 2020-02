I Testi di tutte le canzoni del Festival di Sanremo 2020 TUTTE LE CANZONI DI SANREMO 2020

Afragola, palpeggia bambina di 11 anni e molesta i bambini, arrestato



Un uomo di 33 anni di Afragola (Napoli) è stato arrestato dai carabinieri per violenza sessuale su minore e per atti osceni: è accusato di aver palpeggiato una bambina di 11 anni nei pressi di una scuola della zona e di numerosi episodi di atti osceni in luoghi frequentati abitualmente da bambini. È stato rinchiuso in carcere.

