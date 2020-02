I Testi di tutte le canzoni del Festival di Sanremo 2020 TUTTE LE CANZONI DI SANREMO 2020

Afragola, ragazza incinta segregata in casa dal compagno insieme all’altra figlia piccola



Una ragazza, sequestrata dal compagno in casa insieme alla figlia di un anno, è stata liberata dai carabinieri. Era segregata in un appartamento nel centro di Afragola (Napoli). L’uomo, un 29enne incensurato, è stato arrestato per maltrattamenti e sequestro di persona, la donna è stata trasferita in una struttura protetta insieme alla bambina.

