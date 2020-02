I Testi di tutte le canzoni del Festival di Sanremo 2020 TUTTE LE CANZONI DI SANREMO 2020

Agrigento, litiga con la moglie e la colpisce alla tempia con un coltello: arrestato 58enne



Tentato femminicidio a Raffadali, in provincia di Agrigento: un uomo di 58 anni ha colpito la moglie alla tempia con un coltello da 20 centimetri al culmine di una discussione. Ad allertare le forze dell’ordine è stata una vicina di casa, preoccupata per le urla che sentiva arrivare dall’appartamento della coppia. La donna ha riportato un trauma cranico ma non è in pericolo di vita, mentre lui è stato arrestato.

