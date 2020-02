I Testi di tutte le canzoni del Festival di Sanremo 2020 TUTTE LE CANZONI DI SANREMO 2020

Air Italy in liquidazione, rimborserà tutti i biglietti successivi al 25 febbraio 2020



Per Air Italy i due soci Alisarda e Qatar Airways hanno deliberato la liquidazione in bonis nove giorni fa, ma la compagnia ha rassicurato tutti i clienti in possesso di un biglietto emesso sui voli successivi al 25 febbraio 2020, precisando che procederà “al rimborso di ciascun biglietto” nel minor tempo possibile.

