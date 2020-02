I Testi di tutte le canzoni del Festival di Sanremo 2020 TUTTE LE CANZONI DI SANREMO 2020

Albero caduto a Valle Aurelia, è l’attore di Don Matteo l’uomo ferito nel crollo



A rimanere ferito dal crollo dell’arbusto in via di Valle Aurelia martedì pomeriggio è stato l’attore Angelo Costabile, volto noto della televisione italiana che ha recitato anche in Don Matteo. Il 42enne stava camminando quando è stato travolto dall’albero: portato in ospedale in codice giallo, è stato poi dimesso senza gravi conseguenze.

