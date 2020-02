I Testi di tutte le canzoni del Festival di Sanremo 2020 TUTTE LE CANZONI DI SANREMO 2020

Alberto Angela discute con un paparazzo e interviene la polizia, il conduttore: “Tutelo mio figlio”



Il settimanale Oggi pubblica le foto di Alberto Angela che, sorpreso per strada a Roma con il figlio minorenne, si avvicina al fotografo per chiedergli di cancellare le foto in questione. A intervenire sul posto è la polizia che media il dialogo tra i due. “Min sentivo in dovere di tutelare mio figlio” ha fatto sapere il divulgatore scientifico.

Continua a leggere



Il settimanale Oggi pubblica le foto di Alberto Angela che, sorpreso per strada a Roma con il figlio minorenne, si avvicina al fotografo per chiedergli di cancellare le foto in questione. A intervenire sul posto è la polizia che media il dialogo tra i due. “Min sentivo in dovere di tutelare mio figlio” ha fatto sapere il divulgatore scientifico.

Continua a leggere

Continua a leggere