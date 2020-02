I Testi di tutte le canzoni del Festival di Sanremo 2020 TUTTE LE CANZONI DI SANREMO 2020

Alessandro Florenzi ha la varicella, l’annuncio ufficiale del Valencia



Alessandro Florenzi sarà costretto ad osservare un periodo di riposo forzata a causa della varicella. Il calciatore, come annunciato dal Valencia, ha contratto il virus e dovrà dunque restare ai box. Inizia male l’avventura al Valencia per un giocatore che una settimana fa è stato espulso nel match contro il Getafe per un brutto fallo.

