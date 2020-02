I Testi di tutte le canzoni del Festival di Sanremo 2020 TUTTE LE CANZONI DI SANREMO 2020

Alessandro Graziani su Serena Enardu: “Il suo destino con Pago non è mai dipeso da me”



Più volte Alessandro Graziani è stato additato come la causa della rottura tra Pago e Serena, dopo la loro partecipazione a Temptation Island. L’ex tentatore smentisce ogni responsabilità e vuole lasciarsi la storia con Serena alle spalle una volta per tutte: “Il loro destino lo decideranno insieme e non dipende sicuramente da me”. Preferisce concentrarsi sulla sua esperienza a Uomini e Donne, dove corteggia la nuova tronista Giovanna Abate.

Continua a leggere



Più volte Alessandro Graziani è stato additato come la causa della rottura tra Pago e Serena, dopo la loro partecipazione a Temptation Island. L’ex tentatore smentisce ogni responsabilità e vuole lasciarsi la storia con Serena alle spalle una volta per tutte: “Il loro destino lo decideranno insieme e non dipende sicuramente da me”. Preferisce concentrarsi sulla sua esperienza a Uomini e Donne, dove corteggia la nuova tronista Giovanna Abate.

Continua a leggere

Continua a leggere