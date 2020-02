I Testi di tutte le canzoni del Festival di Sanremo 2020 TUTTE LE CANZONI DI SANREMO 2020

Alessandro Zarino e Veronica Burchielli già in crisi, lei: “Più facile andarsene che restare”



Momento delicato per la coppia uscita da Uomini e Donne, già in crisi dopo due mesi. Lo svela Alessandro, che parla di lontananza geografica che “non aiuta e molte volte crea incomprensioni stupide”. Lei però non sembra intenzionata ad arrendersi: “Avere un momento di difficoltà non significa lasciare la presa”.

