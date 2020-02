I Testi di tutte le canzoni del Festival di Sanremo 2020 TUTTE LE CANZONI DI SANREMO 2020

Alessio Lo Passo: “In carcere ho perso 15 chili, accusato ingiustamente di tentata estorsione”



Alessio Lo Passo, finito in carcere per una condanna per tentata estorsione ai danni di un chirurgo plastico, racconta l’esperienza vissuta dietro le sbarre. “Ho perso 15 chili, non me ne facevo una ragione. Mi hanno accusato di tentata estorsione a un chirurgo che non c’è mai stata” racconta a Novella2000 l’ex tronista di Uomini e Donne.

Continua a leggere



Alessio Lo Passo, finito in carcere per una condanna per tentata estorsione ai danni di un chirurgo plastico, racconta l’esperienza vissuta dietro le sbarre. “Ho perso 15 chili, non me ne facevo una ragione. Mi hanno accusato di tentata estorsione a un chirurgo che non c’è mai stata” racconta a Novella2000 l’ex tronista di Uomini e Donne.

Continua a leggere

Continua a leggere