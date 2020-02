I Testi di tutte le canzoni del Festival di Sanremo 2020 TUTTE LE CANZONI DI SANREMO 2020

Alitalia, cassa integrazione straordinaria per 4mila dipendenti anche a causa del coronavirus



Alitalia ha chiesto la cassa integrazione straordinaria per sette mesi per 3.690 dipendenti. Inizialmente la misura doveva riguardare 1.175 persone, tra cui 70 comandanti, 95 piloti, 340 assistenti di volto e 670 impiegati tra il personale di terra, ma è stata estesa a 2.785 persone per imprevisti legati alla diffusione dell’epidemia di Sars-Cov-2.

Continua a leggere



Alitalia ha chiesto la cassa integrazione straordinaria per sette mesi per 3.690 dipendenti. Inizialmente la misura doveva riguardare 1.175 persone, tra cui 70 comandanti, 95 piloti, 340 assistenti di volto e 670 impiegati tra il personale di terra, ma è stata estesa a 2.785 persone per imprevisti legati alla diffusione dell’epidemia di Sars-Cov-2.

Continua a leggere

Continua a leggere