All-Star Game in memoria di Bryant, LeBron: “Ho scelto la 2 pensando a mia figlia Zhuri”



LeBron James ha raccontato che la NBA gli ha chiesto se per la sua squadra all’All-Star Game volesse la maglia ’24’ di Kobe o la ‘2’ della figlia Gianna: “Ho scelto subito la 2 pensando a mia figlia Zhuri”. Tutti i giocatori del “Team LeBron” scenderanno quindi in campo a Chicago con il numero 2 in ricordo di Gianna Bryant, mentre quelli del “Team Giannis” indosseranno la 24 di Kobe.

