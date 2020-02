Alla riscoperta della TAP DANCE il 29 febbraio 2020 al Teatro Comunale di Cicagna

I Testi di tutte le canzoni del Festival di Sanremo 2020 TUTTE LE CANZONI DI SANREMO 2020

Teatro Comunale di Cicagna Stagione teatrale 2019/2020

Alla riscoperta della TAP DANCE

uno stile di grande eleganza con Romina Uguzzoni e Offbeat

Sabato 29 febbraio 2020 ore 21.00

Il Teatro Comunale di Cicagna è lieto di ospitare sabato 29 febbraio 2020 alle 21 uno spettacolo che mette in scena un’arte che ha radici antiche ma che è in continua evoluzione: la TAP DANCE. Il gruppo Offbeat – Tap Dance Group di Genova sale sul palco con HOLLYWOOD FOLLIES con le coreografie di Romina Uguzzoni.

La TAP DANCE, come il Tip Tap viene chiamato nel resto del mondo, nel periodo d’oro dei Musical anni 50 quando con i primi film le masse si avvicinarono a questa danza e diventò un ballo alla moda, rese famosi ballerini/attori come Fred Astaire – è difficile immaginare la danza nel Novecento senza Fred Astaire, come il ballerino russo (protagonista dei balletti prodotti da Diaghilev e musicati da Igor Stravinsky) rivoluzionava il balletto classico con una fisicità mai vista prima, così l’americano stilizzava le danze d’origine afro-americana grazie alla sua magica levità – e Gene Kelly – alcune scene che lo vedono protagonista rimangono pietre miliari della storia del cinema; il suo numero centrale di Singin’ in the Rain è forse la più bella manifestazione di felicità proposta dal cinema.

La TAP DANCE non si è fermata all’epoca delle Ziegfed Follies di Vincent Minelli o a Singin’ in the Rain di Donen/Kelly, si è evoluta contaminandosi con gli stili più contemporanei: il suo matrimonio perfetto infatti è con il mondo dell’Hip Hop. Una danza che ha molto da offrire, praticata da danzatori italiani di altissimo livello, è uno stile che sa davvero entusiasmare con i suoi ritmi e le sue coreografie acrobatiche il pubblico.

Il gruppo OFFBEAT – Tap Dance Group è un gruppo di danza nato a Genova nel 2006 specializzato nella tap dance che attraverso spettacoli, gare nazionali ed internazionali, ma anche promozione, diffusione e insegnamento è riuscita a trasmettere a molti giovani quest’arte dal sapore antico ma che torna prepotentemente sui palcoscenici e non solo, mostrando la sua autentica modernità.

Ritmo e movimento. Questi sono gli ingredienti fondamentali della tap dance, un’arte che ha radici antiche ma che è in continua evoluzione.

Quello che crea il ballerino di tip tap è una sorta di dialogo con la musica, creando esso stesso musica e dando vita a una magia ritmica, spesso improvvisando.

Il tip tap è una danza per tutti, divertente ed educativa con la quale vivere il ritmo, sentire il movimento e condividere con gli altri quel sentimento che fa indossare le scarpe e ballare! E chi per la prima volta si avvicina alla tap dance si renderà subito conto di come, una volta assorbite poche nozioni di base, sia già possibile sviluppare piccole coreografie e improvvisazioni con le quali dare spazio alla propria fantasia.

Con HOLLYWOOD FOLLIES il Gruppo OFFBEAT offre uno spettacolo di magia ritmica che, attraverso le melodie dei più famosi musical, spazia tra Hollywood e Broadway in un viaggio esilarante a passo di tip tap, l’antica arte tra danza e percussione che continua ad affascinare generazione dopo generazione.

Romina Uguzzoni danzatrice, coreografa, cantante, specializzata in Tap Dance lavora da anni per la diffusione di quest’arte del passato ma sempre più attuale. Ha studiato con danzatori di fama internazionale (Roxane Butterfly, Guillem Alonso, Victor Cuno, Fabrice Martin, Giovanna La Vecchia, Jason Janas, Daniel Borak Jane Glodberg,Savion Glover…), attualmente cura la scuola di TAP DANCE L’Officina dell’Arte fondata con Giulia Gragnani e collabora come insegnante con le più importanti scuole di Genova e tiene seminari per adulti e bambini in Liguria e non solo.

Giulia Gragnani nata a Genova nel 1989, inizia a muovere i primi passi a soli 5 anni presso “Studio Danza ‘91” dove studierà danza classica, moderna e contemporanea. La sua specialità è il tip tap: più volte Campionessa Italiana, nel 2011 entra a far parte della Nazionale Italiana di Tap dance con la quale ha conquistato 3 medaglie d’oro ai Campionati del Mondo 2011, 2012, 2013. Nel 2012, si aggiudica il titolo di campionessa europea di tale disciplina nella categoria “Solo female adult”.

Dal 2006 lavora stabilmente con la compagnia Offbeat di Romina Uguzzoni (tap dance), sua insegnante e coreografa.

Dal 2015 insegna stabilmente presso L’Officina dell’Arte, di cui è socia fondatrice.

Con Giulia Castagnola, Luca Demetrio, Vittoria Gambacorta, Giulia Gragnani, Alice Mazza,

Romina Uguzzoni

Biglietti – Intero € 10,00 – Ridotto € 8,00

E come da piacevole tradizione, al sabato sera a partire dalle ore 20.00, nel foyer del Teatro di Cicagna, non potrà mancare l’APERITEATRO, l’aperitivo informale offerto dalla Direzione del Teatro a tutti gli spettatori

orario biglietteria

La biglietteria del Teatro di Cicagna è aperta il giovedì della settimana di spettacolo dalle ore 17,00 alle 18,30 (con diritto di prevendita € 1,00) e nei giorni di spettacolo dalle ore 18.00 nei giorni feriali e dalle ore 14.00 nei giorni festivi. Telefono biglietteria: 0185 1908295.

Prenotazioni/ Basta un SMS

Informazioni e prenotazioni ai numeri 0185 1908295 – 349 0960750

E’ possibile prenotare con un SMS al numero 349 0960750 indicando data dello spettacolo, proprio nome e cognome, numero di posti. Riceverete un SMS risposta di avvenuta prenotazione

I biglietti prenotati vanno ritirati entro 30 minuti prima dell’inizio dello spettacolo.

abbonamenti – card

Gli abbonamenti danno diritto ad un prezzo di favore rispetto al biglietto standard ma non danno diritto al posto fisso.

Abbonamento libero per 5 spettacoli a scelta

Intero € 45,00 (€ 9,00 a spettacolo) Ridotto € 38,00 (€ 7,60 a spettacolo)

Gli abbonamenti non sono nominali e possono essere utilizzati da più persone anche per lo stesso spettacolo

prevendita

Gattorna – Beauty Center Profumeria – Via del Commercio 36 E/D – 3497166953.

Chiavari – Sol Diesis Strumenti musicali- Piazza Fenice 6 – Tel 0185 312259

Diritto di prevendita € 1,00

